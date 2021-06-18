Количество автобусных рейсов между Петербургом и Таллином увеличили втрое

Количество рейсов по маршруту Петербург — Таллин увеличили с четырех до 14 в неделю из-за высокого спроса на направление. Об этом сообщил Питер ТВ со ссылкой на пресс-службу Lux Express Group.

Автобусы отправляются от остановки в Санкт-Петербурге ежедневно в 07:30 и 17:15. Из Таллина они уходят в 07:00 и 15:45.

По словам специалистов, 70% билетов на рейсы в июне уже распроданы. Генеральный директор АО «Евролайнс» Райт Реммель заявил, что за первую неделю автобусы были загружены более чем на 84%.

Однако воспользоваться услугой могут только те граждане России и Эстонии, которые получили разрешение на пресечение границы для поездок к родственникам. Туристические поездки по-прежнему запрещены.

Ранее перевозчик приостановил рейсы между Санкт-Петербургом и Таллином на 449 дней из-за коронавирусных ограничений. Изначально планировалось отправлять до четырех автобусов в неделю, но из-за повышенного спроса количество рейсов увеличили более чем в три раза.