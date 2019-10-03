Клиенты Uber смогут перемещаться по Нью-Йорку на аэротакси

«Uber объявила о своем предложении Uber Copter в четверг, заявив, что рейсы в Нижний Манхэттен станут доступны всем пользователям с 7 октября», — сказано в сообщении организации.

Глава программы Uber по воздушному сообщению Elevate Эрик Аллисон рассказал, что компания постепенно будет расширять зону, где вертолет сможет забирать клиентов на Манхэттене.

«Вертолеты, безусловно, дорогое средство и это будет продуктом премиум-класса, но мы думаем, что на самом деле мы можем предложить достаточно доступную точку входа (для бизнеса) с Uber Copter», — цитирует Аллисона портал RNS.

Полеты осуществляются из Манхэттена в Международный аэропорт имени Кеннеди. Длятся они восемь минут и стоят от 200 до 225 долларов на человека (13-15 тысяч рублей). В стоимость поездки включили услугу по наземной транспортировке пассажиров до и с вертолетных площадок на старте и по прибытии.