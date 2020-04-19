Клиенты получат первые серийные Aurus уже в 2021 году

Первые серийные Aurus передадут клиентам через год. Производство этих машин начнется в начале 2021-го на заводе Ford Sollers в Елабуге.

«Мы уже сейчас тестируем, готовим серийное производство, и с марта следующего года уже первые поставки серийно произведенных автомобилей мы будем отдавать нашим клиентам», — заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Пилотная партия машин Aurus будет выпущена в ноябре 2020 года. Согласно планам, в 2021 году в Елабуге произведут 360 автомобилей, в 2022-м — 1724, в 2023-м — 4030, а в 2024-м — 5274 машины. С конвейера сойдут автомобили Aurus Sеnаt.

Ранее генеральный директор компании Aurus Адиль Ширинов сообщил, что уже есть 700 заявок на эти машины. Один из первых зарубежных заказов отправится в Объединенные Арабские Эмираты. По словам Ширинова разворачивать производство Aurus за границей сейчас не имеет смысла — Россия справится с этой задачей самостоятельно.

Aurus — это семейство автомобилей класса люкс. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник.