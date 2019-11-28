Председатель Российской автомобильной федерации Андрей Паньковский рассказал, что к «классике» будут введены новые требования, касающиеся проведения техосмотров, страховки и въезда в центр города.

Стандарты разработаны специалистами «НАМИ». Проверять машины будут эксперты, прошедшие специальное обучение. Если автомобиль наберет 100 и более штрафных баллов, то «классикой» его не признают. Оценивать будут как техническое состояние, так и отсутствие каких-либо изменений. Анализу подвергнутся двигатель, шасси, состояние салона и внешний вид кузова.

Эксперты будут отмечать каждый недостаток, отличающий автомобиль от заводской версии, после чего вынесут вердикт. Если машина не соответствует требованиям, владелец сможет попытаться еще раз. После устранения всех несоответствий.