Китайский сервис такси Didi заработал в 15 городах России

Китайский агрегатор такси DiDi начал работать в 15 российских городах. Машину теперь смогут заказать жители Поволжья и Центрального региона.

Компания 30 октября начнет регистрировать водителей в Белгороде, Брянске, Владимире, Курске, Липецке, Рязани, Тамбове, Твери, Туле, Ижевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Пензе, Чебоксарах и Йошкар-Оле.

«Открытие регистрации для водителей означает, что мы точно запустимся в этих городах», — привела газета «Ведомости» слова представителя российского офиса «Диди Мобилити Рус».

Впервые агрегатор такси DiDi появился в России в конце августа 2020 года. Сервис заработал в Казани и стал сотрудничать с местными автопарками. При этом в российских компаниях не видят проблемы в появлении еще одного игрока на рынке.

«Мы считаем, что конкуренция — это хороший драйвер развития для всей отрасли. Приход в Россию международного игрока потребует от нас еще более тщательно работать над улучшением своего сервиса. В конечном счете это хорошо для всех: пассажиров, водителей и таксопарков», — подчеркнул представитель «Ситимобила».

Didi Chuxing в декабре 2019 года зарегистрировала в России юридическое лицо ООО «Диди Мобилити Рус». Зимой 2020 года компания начала искать новых сотрудников.