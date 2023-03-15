15 марта 2023, 15:05
Китайский седан Kaiyi E5 начнут продавать в России
На этой неделе в России начинаются продажи китайского седана Kaiyi E5. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на автомобильного дилера «Рольф».
Автомобили начали собирать на заводе в Калининграде около двух месяцев назад, и уже на этой неделе в продажу поступят первые модели.
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«Первая модель, которая поступит в продажу на этой неделе, — спортивный седан Kaiyi E5», — отметили в дилерском центре.
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Автомобили будут представлены в трех комплектациях.
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