Транспорт 15 марта 2023, 15:05 Китайский седан Kaiyi E5 начнут продавать в России

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На этой неделе в России начинаются продажи китайского седана Kaiyi E5. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на автомобильного дилера «Рольф».

Автомобили начали собирать на заводе в Калининграде около двух месяцев назад, и уже на этой неделе в продажу поступят первые модели.

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«Первая модель, которая поступит в продажу на этой неделе, — спортивный седан Kaiyi E5», — отметили в дилерском центре.

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Автомобили будут представлены в трех комплектациях.

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