Транспорт 11 января 2023, 13:46 Китайский кроссовер Changan CS95 появился на российском рынке

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Вместительный китайский внедорожник Changan CS95 появился на российском рынке. В страну его ввозят по параллельному импорту, сообщила «Российская газета».

По данным «Известий», в настоящий момент купить данную модель предлагают только частные продавцы. Официальные продажи кроссовера запланированы в России в ближайшем времени.

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Отмечается, что в среднем за новый китайский внедорожник придется заплатить около 4,2 миллиона рублей.

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