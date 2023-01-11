11 января 2023, 13:46
Китайский кроссовер Changan CS95 появился на российском рынке
Вместительный китайский внедорожник Changan CS95 появился на российском рынке. В страну его ввозят по параллельному импорту, сообщила «Российская газета».
По данным «Известий», в настоящий момент купить данную модель предлагают только частные продавцы. Официальные продажи кроссовера запланированы в России в ближайшем времени.
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Отмечается, что в среднем за новый китайский внедорожник придется заплатить около 4,2 миллиона рублей.
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