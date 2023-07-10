Транспорт 10 июля 2023, 17:05 Китайский кроссовер BAIC X7 начали продавать в России

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В России стартовали продажи кроссовера BAIC X7 китайского производства. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Первые автомобили появились в Московской области и Приморском крае. Цена машины начинается от 3,5 миллиона рублей в минимальной комплектации новой рестайлинговой модели. Она стала длиннее своего предшественника трехлетней давности на 45 миллиметров. Также авто оснащено оптикой, 1,5-литровым турбомотором на 188 лошадиных сил. Коробка передач — семиступенчатый преселективный «робот».

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