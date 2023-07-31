Транспорт 31 июля 2023, 18:37 Китайский электрохетчбэк GAC появился на российском рынке

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В России в продаже появился электрический пятидверный хетчбэк GAC Aion Y Plus 2023 года выпуска. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Информация появилась в классифайдах от дилеров из Московской области, Краснодарского края и Приморья. Стоимость автомобиля варьируется от 2,5 до трех миллионов рублей. Длина автомобиля составляет 4535 мм, его мощность — 204 лошадиных силы. На одной зарядке он может преодолеть от 510 до 610 километров в зависимости от емкости тяговой батареи.

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Уникальность автомобиля заключается в том, что он обладает режимом караоке. Выбирать песни можно с помощью мультимедиа-системы.