Транспорт 08 февраля 2023, 18:55 Китайский автомобилестроитель BAW намерен выйти на российский рынок

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Автокомпания из Китая BAW (Beijing Automobile Works Co., Ltd.) планируется продавать свои легковые машины в России. Стартовая точка — Санкт-Петербург, сообщили «Ведомости».

«Известия» сообщили, что один из крупнейших российских автодилеров достиг предварительной договоренности с китайским предприятием. Заместитель председателя городского комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров рассказал, что российская сторона заинтересована в реализации поставок в течение нескольких месяцев.

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«В будущем также рассматривается вариант наладить локальное производство BAW в Петербурге, если на автомобили бренда будет спрос», — добавил Абубакаров.

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