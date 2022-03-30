Китайский автомобиль S6 появится в России

Автомобиль S6 от китайской компании JAC появится в России. Об этом сообщил сайт «Китайские автомобили».

По данным газеты «Известия», его параметры составляют 4605 миллиметров — в длину, 1890 миллиметров — в ширину, 1700 миллиметров — в высоту. Размер колесной базы 2720 миллиметров. В основе машины — модульная платформа MIS Haoxue.

Также у нее 1,5-литровый турбомотор мощностью 184 лошадиных сил, шестиступенчатая механическая коробка передач или шестидиапазонная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Привод передний.