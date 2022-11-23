Эксклюзив 23 ноября 2022, 15:14 Китайский автомобиль JAC JS4 увидели в новой версии «Москвича-3» Главный редактор журнала «За рулем» Кадаков назвал новый «Москвич-3» китайским JAC JS4 YouTube

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Новая версия кроссовера «Москвич-3» не имеет ни одной российской детали и не особо станет отличаться от уже завезенных в Россию китайских аналогов. Об этом «360» заявил главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.

Он подчеркнул, что, по сути, с конвейера выйдет китайский автомобиль JAC JS4 с эмблемой «Москвича».

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«Это китайский автомобиль, JAC JS4. Ничего в нем нашего нет. Эта машина ничем не отличается от тех, которые были недавно завезены», — заявил Кадаков.

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Эксперт отметил, что это может стать неплохим началом. Но пока непонятно, как пройдет локализация новых автомобилей и в какие сроки их начнут продавать.

Журналист добавил, что потребуется принять ряд шагов, чтобы «отечественная» новинка могла конкурировать по цене с китайскими машинами, чья стоимость сегодня составляет около двух миллионов рублей.

Производство новых «Москвичей» началось на столичном заводе «Автофрамос», ранее принадлежавшем ушедшей из России компании Renaut. Фирма передала производство в собственность властей города в конце апреля.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на автозаводе возродят выпуск автомобилей под маркой «Москвич», а также в сотрудничестве с КамАЗом начнут производство электромобилей.