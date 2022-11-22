Транспорт 22 ноября 2022, 16:16 Китайские внедорожники Tank оценили в Национальном автомобильном союзе Автоэксперт Ян Хайцеэр: Tank может привлечь покупателей из-за брутального внешнего вида

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с ИА НСН заявил, что новый китайский внедорожник Tank не привлечет широкого внимания среди российских автомобилистов.

По словам эксперта, эти машины имеют достаточно высокую цену.

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«Как он себя будет вести, насколько он надежен, может показать только время. У нас не было длительных тест-драйвов, не было опыта эксплуатации. Выводы делать сложно», — добавил Хайцеэр.

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Единственное, что может привлечь покупателей в этой машине, это ее брутальный внешний вид.

Ранее стало известно, что компания Great Wall Motor зарегистрировала в России новую торговую марку — GWM Tank, и готовится к продажам внедорожников на российском рынке.