18 июля 2023, 14:13
Китайские кроссоверы Maxus D60 появились на российском рынке
В Россию завезли китайские кроссоверы Maxus D60. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Стоимость такого автомобиля начинается от трех миллионов рублей, написало ИА НСН.
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Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 159 лошадиных сил.
Кроссовер обладает светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, мультмедиа с восьмидюймовым экраном-планшетом, шестью подушками безопасности, панорамной крышой, парктрониками, камерой заднего вида, монитором «слепых» зон.
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