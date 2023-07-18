Транспорт

18 июля 2023, 14:13

Китайские кроссоверы Maxus D60 появились на российском рынке

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В Россию завезли китайские кроссоверы Maxus D60. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Стоимость такого автомобиля начинается от трех миллионов рублей, написало ИА НСН.

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Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 159 лошадиных сил.

Кроссовер обладает светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, мультмедиа с восьмидюймовым экраном-планшетом, шестью подушками безопасности, панорамной крышой, парктрониками, камерой заднего вида, монитором «слепых» зон.

Машины

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