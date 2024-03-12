12 марта 2024, 17:36
Китайские кроссоверы Jaecoo J8 начнут продавать в России в апреле
На российский рынок в апреле выйдут китайские кроссоверы Jaecoo J8. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Telegram-канал «Китайские автомобили».
Мощность автомобиля — 249 лошадиных сил, объем турбированного двигателя — два литра. Кроссовер имеет полный привод и семиступенчатую роботизированную трансмиссию.
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Кроме того, машина оснащена беспроводным зарядным устройством для смартфона, современным вогнутым дисплеем и 10 подушками безопасности. Цену на кроссовер пока не анонсировали.
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