Транспорт 13 июля 2023, 15:56 Китайские кроссоверы Geely Galaxy L7 появились в продаже на российском рынке

Читать 360tv в

В России начали продавать китайские кроссоверы Geely Galaxy L7 2023-го года выпуска. Цена на автомобили стартует от трех миллионов рублей. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По габаритам модель можно сравнить со Skoda Kodiaq. Длина паркетника составляет 4700 миллиметров при колесной базе 2785 миллиметров.

Реклама

Кроссовер оснащен турбомотором объемом 1,5 с мощностью 163 лошадиных сил. Автомобиль может преодолеть до 115 километров на электротяге.