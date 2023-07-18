Транспорт 18 июля 2023, 18:01 Китайские электромобили NIO ET5 начали продавать в России

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На российском рынке появились китайские электромобили NIO ET5, которые считаются главными конкурентами Tesla. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Купить новый электрокар можно по цене от 4,3 миллиона рублей. Китайская машина чуть больше Tesla. Электрокар разгоняется до 100 километров в час за 4,3 секунды, под капотом к него — 490 сил. Максимальная скорость, которую способен развивать автомобиль — 200 километров в час.

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