Транспорт 21 февраля 2023, 16:36 Китайские автомобили VGV начнут продаваться в России летом

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Уже в третьем квартале текущего года в российских автосалонах начнут продавать автомобили китайского производства бренда VGV. Об этом сообщило РБК.

Сначала в России появятся только две модели U70 Pro и U75 Plus, планируется привезти из Китая около двух тысяч экземпляров. Потом линейный ряд будет шире.

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Как добавили «Известия», цены будут начинаться от двух миллионов рублей, они будут зависеть от комплектации и разницы в курсах.

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