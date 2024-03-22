Транспорт 22 марта 2024, 12:05 Китайские автомобили SWM появились на российском рынке

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На российский рынок вышли китайские автомобили марки SWM. Об этом сообщил «Ридус».

Презентация сразу трех моделей кроссовера прошла в Москве. Теперь россияне смогут купить SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro. Все они имеют 1,5-литровый турбированный двигатель с мощностью в 139 лошадиных сил. Также в комплектации машин — семиступенчатая роботизированная коробка передач. Все представленные модели — с передним приводом.

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Авто SWM будут собирать на калининградском «Автоторе». Дистребьюторы пообещали, что цена будет демократичной, по пока не озвучили ее.

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