Сборку китайских автомобилей могут начать на заводе Nissan в Санкт-Петербурге | 360°

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Сборку китайских автомобилей могут начать на заводе Nissan в Санкт-Петербурге

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Благодаря партнерству с компанией First Automobile Works (FAW) завод Nissan в Петербурге может начать сборку китайских автомобилей. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Существует вероятность, что КамАЗ будет управлять заводом в городе на Неве, сообщили «Известия».

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О том, на какой стадии находятся переговоры и насколько данная идея реальна, пока неизвестно. В издании отмечают, что ФГУП Минпромторг, который получил российские активы Nissan, будет являться производственным партнером.

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