Транспорт 07 июня 2023, 06:26 Китайские авто в России подешевеют, как только «рынок наполнится» Автоэксперт Хайцеэр предупредил о снижении цен на китайские автомобили в России РИА «Новости»

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В Россию завезли много китайских автомобилей, однако они так и не стали пользоваться большим спросом. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил в интервью радиостанции Sputnik, что дилерам придется сбросить цены.

По его словам, ассортимент машин из Китая расширился — как количеством, так и разнообразием марок. Автомобилей в избытке, но очередь за ними так и не выстроилась. Ян Хайцеэр сказал, что россияне опасаются вкладывать деньги в продукцию непривычных производителей.

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«Возможно, рынок еще недостаточно наполнен. Я надеюсь, что конкуренция между китайскими производителями все-таки сыграет свою роль и будет корректировка цен», — предупредил автоэксперт.

В Китае эти же автомобили продавали дешевле, в России же к цене добавили расходы на транспортировку, таможенную пошлину и другие платежи. Ян Хайцеэр сказал, что цены снизятся, если какую-то из издержек удастся сократить. Он спрогнозировал подешевение через полгода-год максимум на 5-10%.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявлял, что через несколько лет китайские марки по качеству смогут конкурировать с Volkswagen.