22 апреля 2024, 10:54
«Китаяна»: электронные системы — главное слабое место китайских автомобилей
Специалисты сети сервисных центров «Китаяна» рассказали о наиболее частых поломках в китайских автомобилях в РФ. Они проанализировали обращения владельцев таких машин и объемы продаж запчастей за 2023 год, сообщило Ura.ru.
Главное слабое место транспортных средств из КНР — электронные системы. При низких температурах у них происходят сбои и отказы. В основном данные неисправности фиксируются у авто, которые начали завозить в Россию недавно.
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В список также попали проблемы с коробкой передач и блоками ее управления, узлами двигателя, подвеской, кузовом.
Машины
Китай
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