Китай заявил о падении продаж автомобилей на 11,9%

По данным Китайской ассоциации производителей автомобилей (СААМ), в стране за июль упали продажи машин на 11,9%. Причиной такого падения называют глобальную нехватку полупроводниковых материалов из-за пандемии коронавируса. Об этом написал сайт «Русская планета».

В CAAM заявили, что снижение спроса на автомобили должно прекратиться во второй половине 2021 года. Однако некоторые эксперты считают, что продажи будут более низкими относительно аналогичного периода прошлого года.

По словам старшего исполнительного директора CAAM Чэнь Шихуа, глобальная нехватка микросхем, которая привела к сокращению производства, вряд ли разрешится быстро, поскольку пандемия продолжает бушевать во многих частях мира.

Несмотря на падение спроса, эксперты зафиксировали повышенный интерес к автомобилям на новых источниках энергии. Сообщается, что продажи электромобилей с батарейным питанием, гибридов с подключаемыми топливными элементами и водородными батареями выросли более, чем в два раза.

Правительство Китая рекомендовало компаниям Nio Inc., Xpeng Inc. и BYD Co Ltd расширить производство экологических транспортных средств для уменьшения загрязнения окружающей среды.