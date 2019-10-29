Kia раскрыла дизайн новой модели Optima
Корейская компания Kia впервые показала снимки нового седана K5. В России он известен как Орtima, сообщили «Известия» со ссылкой на Motor1.
Издание отмечает, что дизайн нового автомобиля соответствует фирменной концепции «Улыбка тигра». На новой модели будет широкая радиаторная решетка, светодиодные фары Z-образной формы и соединенные полосой светодиодов фонари.
Салон оборудуют цифровой приборной панелью и информационно-развлекательной системой с большим экраном. Также, по информации издания, в новой Орtimа исчезнут многие аналоговые кнопки и механические переключателей, а рычаг коробки передач изменится на специальную шайбу.
В ближайшее время автомобиль представят публике, а производить его начнут в первом квартале 2020 года.