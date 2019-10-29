Kia раскрыла дизайн новой модели Optima

Издание отмечает, что дизайн нового автомобиля соответствует фирменной концепции «Улыбка тигра». На новой модели будет широкая радиаторная решетка, светодиодные фары Z-образной формы и соединенные полосой светодиодов фонари.

Салон оборудуют цифровой приборной панелью и информационно-развлекательной системой с большим экраном. Также, по информации издания, в новой Орtimа исчезнут многие аналоговые кнопки и механические переключателей, а рычаг коробки передач изменится на специальную шайбу.

В ближайшее время автомобиль представят публике, а производить его начнут в первом квартале 2020 года.