KIA проведет презентацию нового автомобиля онлайн
Компания KIA Motors Russia презентует кроссовер XCeed на своем официальном YouTube-канале. Посмотреть трансляцию можно будет 1 июня в 19:00. Продажи также начнутся в первый день лета. Об этом сообщило ИА Nation News.
KIA уже начала серийную сборку XCeed на заводе «Автотор» в Калининграде. Кроссовер будет доступен с двумя бензиновыми двигателями с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива.
«Решение о проведении презентации в онлайн-формате принято для обеспечения равных возможностей доступа к информации всех клиентов на территории Российской Федерации, учитывая по-прежнему действующие во многих городах санитарно-эпидемиологические ограничения», — говорится в сообщении компании.
С 25 по 30 мая зрители смогут задать вопросы о модели в комментариях в официальных группах компании в соцсетях Facebook или VK.