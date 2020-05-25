KIA проведет презентацию нового автомобиля онлайн

KIA уже начала серийную сборку XCeed на заводе «Автотор» в Калининграде. Кроссовер будет доступен с двумя бензиновыми двигателями с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива.

«Решение о проведении презентации в онлайн-формате принято для обеспечения равных возможностей доступа к информации всех клиентов на территории Российской Федерации, учитывая по-прежнему действующие во многих городах санитарно-эпидемиологические ограничения», — говорится в сообщении компании.

С 25 по 30 мая зрители смогут задать вопросы о модели в комментариях в официальных группах компании в соцсетях Facebook или VK.