KIA Picanto подорожал на российском авторынке
На российском авторынке подскочили цены на хетчбэк Picanto от южнокорейского концерна KIA. Все версии данной модели стали дороже на 10 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА Nation News.
Стоимость базовой комплектации KIA Picanto составляет 684 900 рублей. Эта модель оснащена однолитровым движком мощностью 67 «лошадок», который работает вкупе с «механикой». Более мощная версия хетчбэка с автоматической коробкой передач обойдется уже в 784 900 рублей. Что касается топ-варианта GT Line, то тут речь идет о 989 900 рублях. По данным информагентства, за текущий год это уже шестое подорожание KIA Picanto.