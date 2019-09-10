KIA Picanto подорожал на российском авторынке

Стоимость базовой комплектации KIA Picanto составляет 684 900 рублей. Эта модель оснащена однолитровым движком мощностью 67 «лошадок», который работает вкупе с «механикой». Более мощная версия хетчбэка с автоматической коробкой передач обойдется уже в 784 900 рублей. Что касается топ-варианта GT Line, то тут речь идет о 989 900 рублях. По данным информагентства, за текущий год это уже шестое подорожание KIA Picanto.