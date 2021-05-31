Кia модернизировала кроссовер Seltos

Южнокорейский автомобилестроитель Kia обновил модель Seltos, которая поставляется на китайский рынок и носит название KX3. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на профильные СМИ.

По данным информагентства, кроссовер получил 18-дюймовые диски, боковые пороги, черную решетку радиатора, а также укрепленные рейлинги, установленные на крыше. Стоимость новинки составляет 26 690 долларов (1,956 миллиона рублей). Российский концерн «АвтоВАЗ» намерен выпустить в 2024 году новое поколение внедорожника Lada Niva. Машину оснастят 1,8-литровым бензиновым движком мощностью 122 «лошадки» и турбированным 1,3-литровым агрегатом Renault.