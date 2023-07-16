Транспорт 16 июля 2023, 22:31 Керченскую паромную переправу временно закрыли МЧС: работу Керченской паромной переправы в Крыму временно приостановили РИА «Новости»

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Движение по Керченской паромной переправе временно закрыли. О приостановке работы сообщил Telegram-канал главного управления МЧС по Республике Крым.

«По информации Керченского морского порта, работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — написали представители ведомства.

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По какой причине приняли такое решение, не сообщается.

В минувшие воскресенье и понедельник, 9 и 10 июля, представители МЧС уже останавливали работу переправы — тогда это сделали из-за непогоды. Тогда в регионе поднялся очень сильный ветер.

Накануне, 15 июля, снова сообщалось об огромных пробках при въезде на Крымский мост в сторону полуострова. Утром 15 июля в очередь выстроились 320 автомобилей. Сегодня количество машин выросло до 900 штук. Время ожидания составило около трех часов.

Со стороны Керчи загруженность чуть меньше — в воскресенье число машин достигало 350.