Керченская паромная переправа закрылась в Крыму

Отсутствие заказов на грузоперевозки привело к закрытию Керченской паромной переправы. Последний грузовой паром отправился в рейс 28 сентября, сообщил оператор перевозок — компания «АнРуссТранс».

«28 числа был совершен последний рейс: грузовой паром отправился по маршруту порт Кавказ — порт Крым. Было перевезено всего три вагона. Больше заказов для перевозки вагонов нет. В связи с этим компания вынуждена приостановить работу как Керченской переправы, так и порта Крым», — процитировало РИА «Новости» сообщение пресс-службы компании-перевозчика.

По словам представителей «АнРуссТранса», причинами закрытия паромной переправы сталои отсутствие заказов и переориентировка маршрутов. Теперь автомобильное и железнодорожное сообщение осуществляется по Крымскому мосту. В пресс-службе отметили, что сотрудники переправы должны будут доработать до 1 октября. После этого под сокращения попадут 300 работников.

Зимой 2019 года по Крымскому мосту начали ездить первые пассажирские поезда. Летом открылось грузовое железнодорожное сообщение.