Транспорт 09 июля 2023, 23:43 Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды Минтраспорта Крыма: Керченская переправа временно не работает из-за сильного ветра РИА «Новости»

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Работу Керченской паромной переправы временно приостановили из-за плохих погодных условий. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство транспорта Крыма.

«В 21:30 Керченская паромная переправа временно приостановила работу из-за сильного ветра», — предупредили в министерстве.

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В ведомстве не уточнили сроки возобновления работы Керченской переправы.

Ранее в работе на Керченской переправе задействовали два десантных корабля, которые занялись перевозкой транспортных средств. Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что каждый из них способен перевозить по 40 автомобилей.

Ранее сообщалось о восьмикилометровой пробке из Краснодарского края в республику Крым. По данным регионального оперштаба, длина пробки достигала 13 километров. Причинами заторов стало высокий туристический сезон и досмотр, который ввели после теракта в 2022 году.