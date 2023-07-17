Транспорт 17 июля 2023, 14:16 Керченская паромная переправа начала принимать только грузовики после теракта на Крымском мосту Минтранс Крыма: Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт РИА «Новости»

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Воспользоваться Керченской паромной переправой после теракта на Крымском мосту могут только водители грузовиков. Об этом сообщил Минтранс Крыма в своем Telegram-канале.

«По состоянию на 13:00 Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт», — указали в министерстве.

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Легковые автомобили могут проехать по альтернативному сухопутному пути через новые регионы, пояснили в региональном ведомстве. Длина пути от КПП в Джанкое до КПП в Ростовской области составляет 400 километров, проехать маршрут можно за пять–шесть часов, сообщили в Минтрансе Крыма.

Водителям посоветовали на всякий случай брать с собой наличные деньги, хотя на заправках можно расплачиваться картами системы «Мир». В министерстве рекомендовали автомобилистам скачивать навигационные карты, поскольку мобильный интернет работает не везде.

Водителей также призвали уступать дорогу военным автомобилям и колоннам и следовать рекомендациям полиции и военнослужащих. На маршруте есть блокпосты, на которых проверяют документы, в том числе на машину, а также могут осмотреть багаж, предупредили в ведомстве.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Жертвами атаки стали мужчина и женщина, ехавшие в автомобиле, пострадала их дочь-подросток.

После ЧП первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в комментарии RT, что президент Украины Владимир Зеленский становится бесконтрольным. Депутат назвал теракт психологической атакой на людей, направлявшихся на отдых.