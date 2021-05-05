Каждый четвертый россиянин признался, что покупает машину в кредит

Аналитики провели исследование и выяснили, что каждый четвертый россиянин — 27% — покупает машину в кредит. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Росгосстрах банка».

«Каждый четвертый обладатель личного транспорта (27%) купил машину в кредит, взяли в долг у родственников и друзей для приобретения личного транспорта 12%, еще 5% получили заветное авто в подарок», — говорится в тексте.

Тем не менее остальные 57% респондентов приобрели автомобиль на собственные средства. Кроме того, эксперты выяснили, что 58% российских автовладельцев при последней покупке приобретали подержанный автомобиль. Остальные решили купить новую машину. Иномарку выбрали 27%, отечественный автомобиль — 15%.

Также выяснилось, что жители России чаще всего покупали седан — 45%. Только 17% водителей сделали выбор в пользу хетчбэка, а 12% респондентов признались, что купили универсал.

Автокриминалист Максим Шелков ранее рассказал, что злоумышленники стали размещать поддельные объявления о продаже авто. Они получают деньги от тех, кто пытается приобрести данные машины, уточнило Ura.ru.