  • Каждая пятая заправка в России не доливает топливо

    13 сентября 2019, 01:18

    Наталья Жуковская

    Росстандарт по итогам общероссийской проверки выяснил, что 19% АЗС, то есть каждая пятая заправка, не доливает клиентам топлива в бак, сообщила газета «Известия». Всего в этом году было проверено 200 АЗС, в 39 случаях — были нарушения.
    Каждая пятая заправка в России не доливает топливо

    Кроме недолива заправки грешат некачественным топливом — каждая десятая АЗС продают плохой бензин и дизель — 33 случая из 366.

    В пресс-службе Росстандарта уточнили, что тестировались и крупные сети, принадлежащие нефтяным компаниям, и независимые АЗС.

    Ведомство уточнило, что недолив замеряется как во время плановых проверок, так и при внезапных посещениях заправки в присутствии ее представителя.

    «Сегодня организация, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение и технические средства, может подготовиться к такой инспекции, — сообщили в Росстандарте.

    Пресс-служба ведомства уточнила, что в последнее время количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на АЗС увеличилось. За год на целых 36%. Около 200 жалоб поступило на недолив и около 350 — на плохое качество горючего.