Каждая пятая заправка в России не доливает топливо

Кроме недолива заправки грешат некачественным топливом — каждая десятая АЗС продают плохой бензин и дизель — 33 случая из 366.

В пресс-службе Росстандарта уточнили, что тестировались и крупные сети, принадлежащие нефтяным компаниям, и независимые АЗС.

Ведомство уточнило, что недолив замеряется как во время плановых проверок, так и при внезапных посещениях заправки в присутствии ее представителя.

«Сегодня организация, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение и технические средства, может подготовиться к такой инспекции, — сообщили в Росстандарте.

Пресс-служба ведомства уточнила, что в последнее время количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на АЗС увеличилось. За год на целых 36%. Около 200 жалоб поступило на недолив и около 350 — на плохое качество горючего.