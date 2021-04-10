Казанский и Курский вокзалы Москвы вошли в топ-10 Европы

Международная неправительственная организация Consumer Choice Center составила очередной рейтинг лучших европейских железнодорожных вокзалов. В десятку лидеров вошли Казанский и Курский вокзалы столицы.

Как объяснили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги», при составлении списка лидеров учитываются пассажиропоток, навигация, удобства для маломобильных пассажиров, близость гостиниц, наличие магазинов и ресторанов.

«В этом году Казанский вокзал Москвы разделил четвертое место рейтинга с вокзалом Amsterdam Centraal столицы Нидерландов, а Курский вокзальный комплекс столицы занял шестое место», — заявили в пресс-службе.

В прошлом году Казанский вокзал занимал в международном рейтинге девятое место.

В мэрии Москвы пообещали до конца 2021 года завершить строительство 11 станций МЦД и достроить вокзал Восточный.