Катера по принципу морского такси будут курсировать в Сочи

Во времена СССР между районами Сочи, куда входят курортные поселки на 143 километра побережья, судна перевозили туристов и местных жителей. Такой формат транспорта планируется вернуть к 1 мая 2021 года, пишет «Царьград».

«Во-первых, это будет визитная карточка нашего города. Во-вторых, это повысит удобство для людей», — подчеркнул мэр Сочи.

Он добавил, что рассматриваются несколько вариантов строительства судов. В регионе делают катера вместимостью от 15 до 20 человек.