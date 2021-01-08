Карты не прошедших техосмотр машин станут аннулировать в России
Изменения об аннулировании карт внесли в новую редакцию федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Теперь диагностические карты будет аннулировать орган государственного контроля за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств.
Автомобилистов будут лишать карт, если они не прошли техосмотр или машина не соответствует обязательным требованиям безопасности. Соответствующую отметку будут ставить в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИС ТО).
Кроме того, к административной ответственности будут привлекать операторов, выдавших документы без самого техосмотра. Речь идет о статье «Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств».