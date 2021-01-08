facebook_pixel
    08 января 2021, 13:44

    Карты не прошедших техосмотр машин станут аннулировать в России

    Дарья Бунякова

    Начиная с 1 марта 2021 года будут аннулироваться диагностические карты технического осмотра машин. Это будет касаться документов на те автомобили, которые на самом деле не проходили техосмотр.
    Карты не прошедших техосмотр машин станут аннулировать в России

    Изменения об аннулировании карт внесли в новую редакцию федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Теперь диагностические карты будет аннулировать орган государственного контроля за организацией и проведением технического осмотра транспортных средств.

    Автомобилистов будут лишать карт, если они не прошли техосмотр или машина не соответствует обязательным требованиям безопасности. Соответствующую отметку будут ставить в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИС ТО).

    Кроме того, к административной ответственности будут привлекать операторов, выдавших документы без самого техосмотра. Речь идет о статье «Нарушение требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств».