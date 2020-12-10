Капсульные вагоны спасут высоких людей

Он назвал капсульный вагон инновационным проектом. А основное его преимущество — повышение комфортности поездок.

Многие путешественники отказываются от поездок в плацкарте из-за отсутствия личного пространства, многолюдности и неудобных спальных мест. Теперь же эти проблемы решатся, уверен Тузов.

Особенно эксперт оценил новые габариты капсульного вагона, которые порадуют высоких пассажиров.

Билеты в капсульные вагоны поступят в продажу в 2023 году. Тузов не смог предположить, насколько сильно будет отличатся цена за поездку в таком вагоне.

«Полагаю, что стоимость будет несколько выше, чем в привычном плацкарте, однако ниже или наравне со стоимостью проезда в купе», — отметил он.

На окончательную цену билета повлияют объем затрат на производство таких вагонов и их количества.

«На мой взгляд, в рамках тестового периода запустят несколько вагонов по наиболее популярным направлениям, чтобы оценить спрос граждан», — добавил специалист.

Ранее в России представили концепцию дизайна нового капсульного вагона. Разрабатывают его специалисты «Трансмашхолдинга». Вагоны нового типа совсем не похожи на плацкарт в привычном понимании: все места располагаются вдоль прохода, при желании можно закрыться от других пассажиров шторкой.