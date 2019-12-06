Канатную дорогу построят над Химкинским водохранилищем к 2023 году

К 2023 году в Москве запустят канатную дорогу над Химкинским водохранилищем. Ее протяженность составит 2,3 километра. Дорога будет интегрирована в городскую транспортную сеть. Проезд можно будет оплатить картой «Тройка».

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Как сообщил ТАСС вице-мэр столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, прогнозируемый пассажиропоток составит до 19 тысяч человек в сутки. Канатная дорога разгрузит общественный транспорт и сократит время пути между двумя районами Москвы с 45 до семи минут.

В конкурсе на право концессии участвуют две компании, одна зарекомендовала себя при строительстве канатной дороги на Воробьевых горах, другая является одной из крупнейших в России частных инвестиционных групп. Обе сотрудничают с иностранными производителями.

«Победитель будет определен до 16 декабря на основании критериев, в числе которых — наличие кондиционеров в кабинах, частота движения, количество бесплатных дней работы в год и прочее. Срок концессии составит 25 лет. Канатная дорога над Химкинским водохранилищем может быть запущена к 2023 году», — сказал Ефимов.

Объем инвестиций в проект составит более трех миллиардов рублей. Как заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, проект концессионного соглашения не предусматривает бюджетных затрат. С момента ввода в эксплуатацию, канатная дорога будет принадлежать городу на праве собственности.