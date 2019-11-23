Камеры развесят на всех дорогах ЦФО. Их стоит бояться?
Единая система слежения в ЦФО объединит пять тысяч комплексов фото- и видеофиксации в 16 регионах. Но достаточно ли такого числа, чтобы отследить каждую машину? Эксперт считает, что этого мало. Однако он предположил, что количество камер постепенно будет увеличиваться. Причем все субъекты, в том числе Москва и область, уже поделились своими планами на это. Поэтому число камер будет расти, и в конечном итоге они покроют всю дорожную сеть.
Знаете, можно сожалеть, сокрушаться, кричать «караул-караул», но это реальность, и камеры будут везде. И это касается не только России, но и любой другой страны мираИгорь Моржареттопартнер аналитического агентства «Автостат».
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«Они будут все больше и больше контролировать нашу жизнь, в частности дорожное движение», — рассказал Моржаретто.
Правда, увеличение числа камер не спасет от угонщиков автомобилей, эта «профессия» все равно останется.
«С каждым годом у нас совершенствуется защита автомобилей и других объектов, но нехорошие люди каждый раз придумывают новые технологии. Угонщики совершенствуются, учатся, разрабатывают новые технологии. Это такая вечная борьба добра со злом, которая будет продолжаться всегда», — отметил автоэксперт.
Победитель тендера обещал создать эту масштабную систему за полгода — к середине 2020-го. Такие сроки реальны, считает собеседник «360». Ранее в Москве и области уже объединили системы, наработали решения, поэтому может и удастся использовать эти наработки при новом проекте.
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Моржаретто не сомневается, что сбои в системе будут.
«Обязательно при запуске какой бы то ни было системы, тем более сложной, электронной, цифровой, охватывающей половину России, наверняка, какие-то косяки выползут», — поделился он своим мнением.
На тесты нужно отвести несколько месяцев.
По мнению автообозревателя, нововведения не коснутся рядового автомобилиста. Водители как ездили своим привычным маршрутом, так и будут по нему и дальше перемещаться. Система направлена в первую очередь на поимку «нехороших людей» — злостных нарушителей ПДД, должников. Кроме того, она пригодится для анализа транспортных потоков — кто куда и когда в основном направляется. Эти данные важны при транспортном планировании — строительстве дорог и мостов.