Транспорт 11 января 2023, 03:49 Камеры начали использовать для контроля за выбросом мусора из машин Камеры видеонаблюдения по новому закону разрешили использовать для фиксации выброса мусора freepik

Читать 360tv в

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях позволяют использовать автоматические камеры видеонаблюдения для фиксации выброса мусора из автомобилей. Штрафы будут приходить на почту автовладельцу после того, как камера определит государственный номер транспортного средства.

Законопроект о штрафах за несанкционированные свалки приняли летом прошлого года. Изменения вступили в силу 11 января.

Реклама

Система контроля будет работать в автоматическом непрерывном режиме. По аналогии со штрафами ГИБДД, взыскание за неправомерное выбрасывание мусора из автомобиля придет на почту владельцу, которого определит камера по госномеру транспортного средства. Максимальный штраф согласно КоАП может составить 200 тысяч рублей. Также допустима конфискация транспортного средства.

Реклама

Автоэксперт Вячеслав Субботин выразил сомнения, что штрафы коснутся всех нарушителей. Он предположил, что новый законопроект затронет только тех, кто выкидывает крупногабаритный мусор. Мелкие «пакостники» могут остаться безнаказанными.