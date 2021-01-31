Камеры начали фиксировать непристегнутых водителей в Подмосковье

«МВС Груп» является оператором систем фотовидеофиксации в Подмосковье. По словам Родионова, в день подмосковные камеры отмечают два миллиона проездов транспорта. Чтобы зафиксировать непристегнутый ремень не потребуется установки новых камер, нужно будет лишь обновить программное обеспечение.

«Камера фиксирует переднюю часть автомобиля — водителя и пассажира, а также пристегнуты ли ремни безопасности», — сообщил Родионов.

В компании отбирают материалы, на которых четко видно, что ремень не пристегнут. Они идут для обучения нейросети. В дальнейшем она должна справляться самостоятельно, присылая фото с нарушениями инспекторам.

Штрафовать водителей за непристегнутый ремень не будут до полной отладки системы, которая может занять несколько месяцев.

«Во-первых, мы пока не уверены, с какой вероятностью нейросеть определяет факт нарушения, а во-вторых, ГИБДД и Минтранс должны определиться, как они будут формировать эти постановления об административных правонарушениях», — пояснил собеседник.