Камеры на машинах будут фиксировать нарушения на российских дорогах

Камеры нового типа начнут внедрять на российских дорогах. Устройства начали испытывать в Москве, они установлены на автомобилях Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сообщил сайт Autonews.

Эти камеры похожи на балки, они способны фиксировать почти все виды нарушений ПДД. Устройства заметят, если водитель заехал за стоп-линию, проехал по выделенной полосе, неправильно развернулся или встал под запрещающими знаками. Нарушители с неоплаченной парковкой тоже будут под прицелом. Кроме того, камеры способны определять тип транспортного средства, скоро они смогут без труда различать марки и модели автомобилей.

Эксперт в области фотовидеофиксации Григорий Шухман рассказал изданию, что у устройств есть очень важная особенность — проводить розыск машин, которые попадают в зону, по подключенным базам, а также документировать нарушения с помощью фото и видео.

Ранее стало известно, что власти Москвы решили модернизировать систему «Перехват». Сотрудники ГИБДД смогут с помощью мобильного приложения подключаться к любым дорожным камерам, отслеживать и останавливать автомобили, которые находятся в розыске.