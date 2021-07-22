Камеры на дорогах начнут отслеживать еще один тип нарушений

Российских водителей начнут штрафовать за выключенные ходовые огни и фары ближнего света. Нарушения будут фиксировать с помощью камер в 12 регионах страны.

Штрафовать за выключенные габаритные огни и фары ближнего света смогут начать уже осенью, сообщил Autonews.ru. Камеры будут фиксировать нарушения в 12 регионах, включая Москву, Крым, Тверь, Омск, Иркутск, Красноярск и Волгоградскую область. При этом каждый регион сможет сам решить, когда запустить новую функцию камер.

Комплексы для фиксации нарушений разработали в компании «Астралаб». Камеры будут распознавать выключенные габариты и фары с помощью нейросети. По словам гендиректора компании Сергея Ласкина, сейчас работы находятся на завершающей стадии.

«Обычно мы внедряем новинки в Москве, а затем уже всем остальным регионам предлагаем новую функцию. Как только мы это запустим, минимум в 12 регионах возможность фиксации этого состава нарушения моментально появится», — отметил он.

Согласно ПДД, водители должны ездить с ближним светом в любое время суток. Штраф за нарушение правил составляет 500 рублей.