  • Камеры будут контролировать автомобили в ЦФО

    23 ноября 2019, 11:07

    Алексей Сахаров

    Более 200 миллионов рублей запланировали потратить власти Москвы на запуск масштабной системы по контролю за транспортом. Видеокамеры будут расставлены по всему Центральному федеральному округу. При этом будет учтен опыт Москвы и Подмосковья.
    Камеры будут контролировать автомобили в ЦФО

    При поддержке столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) к уже существующей системе дорожного видеоконтроля запланировано подключить еще 16 регионов. Так власти смогут увидеть в онлайн-режиме все перемещения более чем 16 миллионов зарегистрированных в регионе транспортных средств. Тотальная слежка за автомобилистами оправдана борьбой с угонами транспорта, а также необходимостью анализа транспортных потоков.

    Создание и внедрение системы займет приблизительно шесть месяцев. Об этом сообщил сайт издания «Коммерсант» со ссылкой на информацию, полученную из ЦОДД.

    «У нас уже есть функционал, увязывающий камеры Москвы и Московской области, что дает возможность правоохранительным органам видеть, как перемещается личный транспорт между двумя субъектами. Мэр Москвы поддержал предложение МВД России распространить эту систему на весь ЦФО», — подтвердил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

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    Только в одной столице сейчас установлены и действуют более 2,5 тысячи камер. Ежесуточно они фиксируют проезд более чем 100 миллионов автомобилей.

    Существующая система слежения уже помогает эффективно бороться с угонами и преступностью в Москве. Это подтвердил и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

    «Но водители должны понимать, что за ними будут следить, данные будут записываться. Вопрос в сохранности этих сведений», — добавил автоэксперт.