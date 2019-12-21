Камаз-Снегурочка и Морозик очистят Красноярск от снега. Видео

Два «Камаза» назвали Дедом Морозом и Снегурочкой. У автомобиля-«волшебника» белые усы, на крыше — красный колпак с белым помпоном. А его машина-внучка заплела длинные косы и украсила кузов голубым цветом, как платье Снегурочки. А еще у нее пышные ресницы. Бороду Деду Морозу и косу для Снегурочки сделали из специального крепкого материала.

Трактор Морозик с большими глазами вместо фар и густой бородой тоже надел колпак, а в кузов положил большой мешок с подарками.

Автомобили украшены несколькими десятками метров гирлянд с разноцветными лампочками.

«Весь год эти рабочие лошадки были частью большой команды по уборке города. А в эти предпраздничные дни их главная задача — ваши улыбки и позитивные эмоции», — написал Еремин.

Глава города назвал спецтехнику главными героями Нового года, задача которых «зажигать» на улицах Красноярска.

В снегопад праздничная спецтехника будет работать наравне с другими машинами. Местные водители приветственно сигналят новогоднему кортежу.