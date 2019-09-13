КамАЗ разработает беспилотный грузовик без кабины

По словам Мозера, разработчики близки к созданию новых грузовиков, у которых будет электронная архитектура, подразумевающая работу автономного вождения. В европейских странах уже проходили испытания таких беспилотников без участия водителя. Мозер рассказал, что ежедневно в Италию из Германии едут грузовики в составе автоколонны. Первый — с водителем, второй — без.

«Он только сидит за рулем и ничего не делает», — цитируют Мозера «Известия».