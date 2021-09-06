КамАЗ представил первый пассажирский автобус на водороде. Машину презентовали в ходе выставки Comtrans-2021 в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

Пост главного конструктора автомобиля занял Андрей Савинков. Он отметил, что в качестве базы для новой разработки был выбран электробус КамАЗ-6282.

Новые водоробусы начнут тестировать на улицах Москвы в 2022 году. Испытания подойдут к концу в 2023 году, передало ИА НСН.

При этом Савинков отметил, что другие города России не подходят для испытаний. По его словам, водородная заправочная станция есть только в подмосковной Черноголовке.