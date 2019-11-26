«КАМАЗ» подготовил к выпуску электромобили

К своему 50-летию «КАМАЗ» выпустит актуальные на мировом рынке новинки. По словам Моисеева, они выведут компанию на качественно новый уровень и займут на мировом рынке достойное место.

«Это и автономное движение, и Connected Car — автомобили, связанные с окружающей средой. Каршеринг уже у всех на слуху. Развитие электротранспорта разного. Это и гибриды, и автомобили, приводимые в движение электромотором от аккумуляторных батарей», — рассказал директор петербургского филиала.

«Мы не можем развивать автопром, не оптимизируя затраты, не уменьшая вес, не сокращая затраты топлива и электричества на километр пробега», — объяснил он стремление к новым для концерна форматам.

Моисеев рассказал об успешном внедрении в работу общественного транспорта электробусов, а также их участии в выставке за рубежом.

Сейчас ведутся разработки моделей электробусов различной вместимости. Кроме того, компания готовит к выпуску и грузовые электромобили. Также в этом году «КАМАЗ» продемонстрировал гибрид с запасом хода до 12 километров.

Отдельно Моисеев отметил беспилотники. Автономные шаттлы «КАМАЗа» уже доказали работоспособность на ЧМ-2018 в Казани. Сейчас к выпуску готовят беспилотные грузовики. Сначала они будут осуществлять перевозки на территории промышленных объектов ПАО «КАМАЗ».