Калининградский завод запустил производство бюджетного кроссовера Kia

«Автотор» займется выпуском полноприводных версий с двигателем 1.6 MPI и механической коробкой передач. Самая бюджетная версия обойдется водителям в 1 119 900 рублей, сообщило ИА Nation News. Стоимость автомобиля с автоматической коробкой передач составит минимум 1 309 900 рублей.