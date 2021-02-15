Каков порядок действий при отзыве неисправных авто? Объяснил автоэксперт

Автоэксперт Виктор Похмелкин обсудил с РИА ФАН сообщение о том, из-за возможных проблем с рулевым управлением «АвтоВАЗ» отзывает свыше 9000 моделей Lada Xray.

По словам специалиста, в таких случаях водителям надо обращаться в салон, где они приобрели авто.

«Хотя дилеры сами обязаны уведомить всех владельцев, подпадающих под эту категорию, о том, что есть неисправность, которая подлежит бесплатному устранению. Вот такой общий порядок», — заметил собеседник информагентства.

Он добавил, что автосалоны после устранения недостатков выдают обратно уже исправную машину.

«Если производителем принято решение, что машина отзывается, значит они обязаны бесплатно устранить эту неисправность», — уточнил эксперт.